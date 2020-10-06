В Москве за сутки выявлено 4082 заразившихся коронавирусом

В Москве зафиксировали 4082 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это больше всего в России. На втором месте находится Санкт-Петербург - 411 человек. Таковы данные оперативного штаба по предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции на территории России.

Выписаны по выздоровлении - 1156 пациентов.

В России выявлено более 11,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Из-за высокой динамики заболеваемости в городе мэр Москвы Сергей Собянин накануне объявил об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей. Они открылись в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское».

За последние сутки в России зафиксировано 11 615 новых случаев коронавируса COVID-19, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: pixabay.com
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