В Москве за сутки выявлено 4082 заразившихся коронавирусом

Власти Москвы ожидают дефицитный бюджет в 2021 году В столице ужесточат правила для каршеринга из-за неадекватных водителей В новом учебном году МЭШ стала еще удобнее для пользователей Завершился прием заявок на конкурс грантов для НКО социальной сферы Курсанты совершат 85-километровый марш в память о подвиге «Сводного кремлевского полка»