В селе в Алтайском крае загорелась школа
Пожар возник в здании общеобразовательной школы в селе Шилово в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения одноэтажное здание горело открытым огнем... Площадь возгорания составляет порядка 900 квадратов», - сообщили в ведомстве.
Позднее специалисты ликвидировали открытое горение. Никто не пострадал.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона, по предварительным данным, пожар произошел в котельной школы из-за неосторожного обращения с электроникой. Инцидент не повлияет на образовательный процесс в школе, учеников переведут в другое здание. Всего в учреждении обучаются 30 человек.
Ранее в подмосковном поселке Запрудня произошел пожар на складе для алкогольной и табачной продукции, огонь распространился на площади 2500 «квадратов», пишет 360.ru.
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