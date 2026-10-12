В селе в Алтайском крае загорелась школа

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения одноэтажное здание горело открытым огнем... Площадь возгорания составляет порядка 900 квадратов», - сообщили в ведомстве.

Позднее специалисты ликвидировали открытое горение. Никто не пострадал.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона, по предварительным данным, пожар произошел в котельной школы из-за неосторожного обращения с электроникой. Инцидент не повлияет на образовательный процесс в школе, учеников переведут в другое здание. Всего в учреждении обучаются 30 человек.

Ранее в подмосковном поселке Запрудня произошел пожар на складе для алкогольной и табачной продукции, огонь распространился на площади 2500 «квадратов», пишет 360.ru.

