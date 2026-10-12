Фильм «Битва моторов» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм режиссера Ильи Маланина «Битва моторов» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ по итогам прошедших выходных. Об этом сообщил портала kinobusiness.com.
Спортивная драма вышла на экраны 8 октября. В фильме снимались Иван Янковский, Юра Борисов, Паулина Андреева, Ехезкель Лазаров и другие, пишет 360.ru. По предварительным неофициальным данным, за 8-11 октября картина заработала 283,3 млн рублей.
На втором месте в рейтинге разместился фильм Криса Вайца «Сумерки. Сага. Новолуние». Вышедшая в 2009 году картина собрала в повторном прокате 93 млн рублей. Главные роли в фильме исполнили Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, Тейлор Лотнер.
Третьим среди самых популярных фильмов в кинотеатрах в выходные стал российский мультфильм «Приключения мамонтенка. В поисках мамы». Сборы проекта режиссера Александра Войтинского составили 77,8 млн рублей.
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в беседе с НСН предупредил, что кинотеатры перестанут транслировать новинки под видом предсеансового обслуживания.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Биолог предупредил о риске распространения лихорадки Западного Нила в Европе
- Премьер Венгрии отказался оказывать военную поддержку Украине
- Над регионами России уничтожили 151 украинский БПЛА
- Москва молчит, Киев недоволен: Кого устроит план перемирия Трампа
- В селе в Алтайском крае загорелась школа
- Фильм «Битва моторов» возглавил кинопрокат в России и СНГ
- В ЕГЭ по истории и математике увеличат количество заданий
- В Подмосковье произошел пожар на складе для алкогольной и табачной продукции
- В Кремле прокомментировали слова Трампа о смене власти на Украине
- Тимати замечен на электрокаре «Атом» после скандала с Bugatti