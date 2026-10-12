Фильм «Битва моторов» возглавил кинопрокат в России и СНГ

Спортивная драма вышла на экраны 8 октября. В фильме снимались Иван Янковский, Юра Борисов, Паулина Андреева, Ехезкель Лазаров и другие, пишет 360.ru. По предварительным неофициальным данным, за 8-11 октября картина заработала 283,3 млн рублей.

На втором месте в рейтинге разместился фильм Криса Вайца «Сумерки. Сага. Новолуние». Вышедшая в 2009 году картина собрала в повторном прокате 93 млн рублей. Главные роли в фильме исполнили Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, Тейлор Лотнер.

Третьим среди самых популярных фильмов в кинотеатрах в выходные стал российский мультфильм «Приключения мамонтенка. В поисках мамы». Сборы проекта режиссера Александра Войтинского составили 77,8 млн рублей.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в беседе с НСН предупредил, что кинотеатры перестанут транслировать новинки под видом предсеансового обслуживания.

