В Москве выявили 3701 новых заразившихся COVID-19

За сутки в российской столице скончались 33 пациента с инфекцией. Выписаны 1424 человека.

В пятницу, 9 октября, по состоянию на 06:00 4682 пассажира в возрасте 65+, с хроническими заболеваниями и школьника около 12 417 раз пытались пройти в метро. По указы мэра их социальные карты были временно заблокированы, сообщает телеканал «360».

В России за минувшие сутки обнаружено 12 126 случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд по числу выявленных инфицированных за 24 часа, сообщает Ura.ru. До этого рекордный прирост новых пациентов был зафиксирован 11 мая, тогда за сутки было выявлено 11 656 заболевших.



