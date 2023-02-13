В Москве впервые составили рейтинг детских городских поликлиник
В Москве впервые опубликовали рейтинг детских городских поликлиник. Он составлен по результатам масштабного опроса, где родители маленьких пациентов оценивали работу медучреждений. При этом учитывались такие критерии, как профессионализм медсотрудников, доброжелательность и уважительное отношение к пациенту, создание благоприятной атмосферы и прочее.
По словам вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, рейтинг должен помочь понять, насколько поликлиники соответствуют ценностям, сформированным медицинским и пациентским сообществами города.
Лидером рейтинга за 2022 год стал филиал №2 детской городской поликлиники №38. Полный рейтинг опубликован на сайте Депздрава Москвы. Ознакомиться с ним сможет любой желающий. В будущем список будет регулярно обновляться.
В декабре 2022 года в столице впервые опубликовали рейтинг городских взрослых поликлиник.
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