В Москве впервые составили рейтинг детских городских поликлиник

По словам вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, рейтинг должен помочь понять, насколько поликлиники соответствуют ценностям, сформированным медицинским и пациентским сообществами города.

Лидером рейтинга за 2022 год стал филиал №2 детской городской поликлиники №38. Полный рейтинг опубликован на сайте Депздрава Москвы. Ознакомиться с ним сможет любой желающий. В будущем список будет регулярно обновляться.

В декабре 2022 года в столице впервые опубликовали рейтинг городских взрослых поликлиник.

