Вице-мэр Ракова: В Москве впервые опубликован рейтинг городских поликлиник

В столице впервые опубликован рейтинг городских поликлиник. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на площадке городского форума профессионалов «Моя поликлиника».

По её словам, в этом году врачи городских поликлиник Москвы разработали свод ценностей или правил взаимоуважительного отношения врачей и пациентов.

Вице-мэр отметила, что об этих правилах были уведомлены все столичные жители, у которых теперь появилась возможность сравнить, как относятся к пациентам в поликлиниках, с тем, какие стандарты врачи для себя определили.

«Мы не просто даем им возможность сравнить практику с нашими ценностями, но еще с этого года проводим регулярные опросы пациентов, на основании которых формируем рейтинги с оценкой работы наших поликлиник», - рассказала Ракова.

Она пояснила, что благодаря этому жители смогут более осознанно решать, к какой поликлинике прикрепиться.

Заместитель мэра Москвы объявила, что по результатам рейтинга на первом месте оказалась городская поликлиника № 220.

Рейтинг сформирован на основе исследования, проведенного среди жителей Москвы. Принять участие в нем могли все пациенты взрослых городских поликлиник столицы, которые хоть раз посетили их с начала этого года. Все они получили ссылку на советующий опрос по электронной почте. Анкета состояла из вопросов, помогающих оценить, насколько поликлиника следует сформированным ценностям и принципам.

