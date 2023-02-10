Собянин: Время оценки тяжести состояния пациентов больниц Москвы сократится до 2-3 минут

Время оценки сократилось благодаря специальным планшетам, отметил градоначальник. Устройствами оснащены приемные отделения всех московских больниц.

Собянин рассказал, что помощью планшета медик оперативно вносит клинические показатели в систему «Триаж», которая интегрирована с Единой медицинской информационной аналитической системой (ЕМИАС).

В отличие от стационарного компьютера, планшет всегда под рукой у специалиста приемного отделения, подчеркнул мэр.

«Такие "мобильные рабочие места" уже есть во всех наших больницах, где оказывают круглосуточную экстренную помощь взрослому населению. Конечно, обеспечим ими и все флагманские центры Москвы», - сообщил Собянин.

В Москве реализовали проект цифрового взаимодействия роддомов и поликлиник, заявил ранее мэр, передает НСН.

