Собянин: Время оценки тяжести состояния пациентов больниц Москвы сократится до 2-3 минут
Столичные медики могут оценить состояние пациента всего за 2-3 минуты, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Время оценки сократилось благодаря специальным планшетам, отметил градоначальник. Устройствами оснащены приемные отделения всех московских больниц.
Собянин рассказал, что помощью планшета медик оперативно вносит клинические показатели в систему «Триаж», которая интегрирована с Единой медицинской информационной аналитической системой (ЕМИАС).
В отличие от стационарного компьютера, планшет всегда под рукой у специалиста приемного отделения, подчеркнул мэр.
«Такие "мобильные рабочие места" уже есть во всех наших больницах, где оказывают круглосуточную экстренную помощь взрослому населению. Конечно, обеспечим ими и все флагманские центры Москвы», - сообщил Собянин.
В Москве реализовали проект цифрового взаимодействия роддомов и поликлиник, заявил ранее мэр, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 392 / сут.
Умерли
395 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+7 503 / сут.
- Британцы восхитились словами Путина о России
- Зампостпреда РФ при ОБСЕ: Запад ищет предлоги для более глубокого вмешательства на Украине
- Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области
- Путин: Итоги 2022 года по России будут лучше предварительных расчетов
- Минобороны раскрыло стоимость новой формы для участников СВО
- «Спартак» выиграл Зимний кубок РПЛ
- Число погибших при землетрясении в Турции выросло почти до 20 тысяч
- Госдеп заявил об отсутствии угрозы для Молдавии и Румынии со стороны России
- В США обеспокоены сближением Ирана и России
- Минюст РФ внес в список иноагентов певицу Земфиру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru