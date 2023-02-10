Собянин: Время оценки тяжести состояния пациентов больниц Москвы сократится до 2-3 минут

Столичные медики могут оценить состояние пациента всего за 2-3 минуты, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин сообщил о продолжении реализации проекта «Персональный помощник» для онкобольных

Время оценки сократилось благодаря специальным планшетам, отметил градоначальник. Устройствами оснащены приемные отделения всех московских больниц.

Собянин рассказал, что помощью планшета медик оперативно вносит клинические показатели в систему «Триаж», которая интегрирована с Единой медицинской информационной аналитической системой (ЕМИАС).

В отличие от стационарного компьютера, планшет всегда под рукой у специалиста приемного отделения, подчеркнул мэр.

«Такие "мобильные рабочие места" уже есть во всех наших больницах, где оказывают круглосуточную экстренную помощь взрослому населению. Конечно, обеспечим ими и все флагманские центры Москвы», - сообщил Собянин.

В Москве реализовали проект цифрового взаимодействия роддомов и поликлиник, заявил ранее мэр, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МоскваСобянин
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