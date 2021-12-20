В Москве сокращены сроки действия ПЦР-тестов
В Москве срок действия ПЦР-теста на COVID-19 сократился до двух дней, сообщает RT со ссылкой на заявление мэра Сергея Собянина.
«Срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с трёх до двух календарных дней», — сообщил глава города.
Причина заключается в ожидаемом распространении штамма «омикрон».
Ранее Собянин сообщил, что лечение одного пациента с коронавирусом в московском стационаре в среднем стоит 240 тыс. рублей. «Больные, которые находятся в реанимации, — на них больше затраты, легкие больные — меньше затраты», сказал мэр.
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