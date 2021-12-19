Собянин рассказал о затратах в 240 тысяч рублей на ковид-больных в Москве

По словам мэра столицы Сергея Собянина, лечение одного пациента с коронавирусом в московском стационаре в среднем стоит 240 тыс. рублей. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1» 19 декабря.

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«Больные, которые находятся в реанимации, — на них больше затраты, легкие больные — меньше затраты. Но если в среднем считать, то где-то около 240 тыс. [рублей] на человека. Четверть миллиона — один больной в стационаре», — рассказал Собянин.

Ранее мэр Москвы в своем блоге сообщил, что в Москве власти сократили срок действия QR-кодов, которые оформлены по результатам ПЦР-тестов, с трех до двух дней.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
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