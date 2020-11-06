В Москве рекордное число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки

В Москве за минувшие сутки выявлено рекордное число заразившихся новой коронавирусной инфекций - 6253. Пиковый прирост новых случаев коронавируса в Москве был зафиксирован 7 мая, тогда он составил 6703 новых случая.

В Санкт-Петербурге 1171 новых случаев, в Подмосковье - 605. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

В России впервые выявили более 20 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что медицинское учреждение для больных COVID-19 полностью заполнено пациентами, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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