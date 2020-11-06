В Москве рекордное число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки

В Москве за минувшие сутки выявлено рекордное число заразившихся новой коронавирусной инфекций - 6253. Пиковый прирост новых случаев коронавируса в Москве был зафиксирован 7 мая, тогда он составил 6703 новых случая.

В Санкт-Петербурге 1171 новых случаев, в Подмосковье - 605. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.