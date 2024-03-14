В Москве открылись первые детские эндоскопические центры
В Москве начали работу первые детские эндоскопические центры. В них врачи будут находить заболевания желудочно-кишечного тракта у маленьких пациентов. Пилотный проект стартовал в двух многопрофильных детских стационарах – Морозовской детской городской клинической больнице и Детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она рассказала, что раньше детей, которым необходимо было провести такого рода исследование, госпитализировали на несколько дней. Сейчас все можно сделать амбулаторно. Процедура занимает несколько часов, что позволяет увеличить пропускную способность и, соответственно, доступность подобного исследования. Проводить его можно будет во сне, что снизит уровень напряжения и стресса у юных пациентов. Для повышения качества диагностических процедур и лечения центры оснастили самым современным оборудованием, сообщила вице-мэр.
Два открывшихся центра позволят полностью закрыть потребности москвичей. Попасть в центр можно по показаниям и направлению врача-гастроэнтеролога детской городской поликлиники.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что каждый второй москвич получил доступ к электронной медкарте.
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