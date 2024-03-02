Собянин рассказал, как в Москве поддерживают молодых людей с инвалидностью

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе специалистов центра сопровождаемого проживания «Гурьевский» с молодыми людьми с инвалидностью. Эту работу профессионалы ведут уже три года, уточнил градоначальник в блоге на своем персональном сайте.





По мнению Собянина, центр сопровождаемого проживания «Гурьевский», где поддерживают людей с ментальными особенностями, пришел на смену московским домам-интернам с тотальным контролем и гиперопекой.

«Его специалисты уже три года успешно работают с молодыми людьми с инвалидностью – выпускниками центров содействия семейному воспитанию и социальных домов, опираясь на главные принципы нового стандарта: «самостоятельности столько, сколько возможно», «помощи столько, сколько необходимо» и «сегодня помощи меньше, чем вчера». Так постепенно и в нужный момент сокращается уровень поддержки, и в то же время растет самостоятельность молодых людей и их готовность принять на себя ответственность за собственные судьбы», – пояснил мэр.

«Гурьевский даже внешне отличается психоневрологических интернатов закрытого типа. Центр напоминает обычное студенческое общежитие с двумя жилыми корпусами для сопровождаемого проживания, девятью тренировочными квартирами для стажировки в обычных многоквартирных домах.

Постояльцы центра адаптируются к самостоятельности и жизни в городе на работе или учебе. В «Гурьевском» учатся пять лет. В настоящее время здесь 133 студента, из них девять уже переехали в тренировочные квартиры. Примерно половина из них работает. А примерно треть постояльцев получают среднее или среднее специальное образование, занимаются в творческих мастерских НКО. Центр выпустил уже 30 студентов.

