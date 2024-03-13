Собянин: Каждый второй москвич получил доступ к электронной медкарте
Доступ к электронной медицинской карте уже получил каждый второй москвич. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как напомнил градоначальник, сервис для пациентов заработал в столице в январе 2020 года. Москвичи могли просмотреть в электронной карте протоколы осмотров специалистов, итоги исследований, выписки из стационаров. Теперь медкарта стала более удобной и информативной.
«К примеру, в детской доступны сведения о прививках, справки о болезни, рекомендации по освобождению от посещения школы и многое другое. Взрослые могут вносить... показатели своего здоровья в специальный дневник, просматривать данные о больничных, найти направления на консультации, исследования и процедуры и записаться на них», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
Кроме того, в медкарте доступна информация о вызовах скорой помощи и электронные рецепты. В текущем году в сервисе запустили новый раздел «Мои госпитализации»: впервые в мире пациенты госстационаров могут онлайн отслеживать данные о ходе своего лечения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru