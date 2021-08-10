Браслеты безопасности c QR-кодом начнут бесплатно раздавать в Москве
Дети, пожилые люди, а также люди с ментальными расстройствами смогут бесплатно получить специальный браслет безопасности в ближайшее время, заявил координатор отряда «ЛизаАлерт», руководитель административной группы проекта ОНФ «Поиск» Олег Леонов. С его помощью можно будет отыскать потерявшихся людей.
На браслете будет изображен QR-код, по которому можно будет легко узнать информацию о его владельце. Например, так можно будет узнать имя, фамилию, адрес держателя, контакты его близких и медицинские показания.
Леонов подчеркнул, что ежегодно в России теряются до 180 тысяч человек, при этом введение таких браслетов поможет существенно снизить эту цифру.
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