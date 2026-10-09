Минобороны хочет расширенные полномочий военной полиции для розыска дезертиров

Для их поиска ожидается создание спецгруппы задержания. Планируется устраивать засады, выставлять заслоны и оцеплять районы розыска. Соответствующий проект указа президента опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Изменения предлагается внести в общевоинские уставы и Устав военной полиции.

Большач часть поправок посвящена розыску военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или уклоняющихся от службы. Военные полицейские смогут собирать сведения об их возможном местонахождении, опрашивать граждан и обследовать местность. В случае необходимости они смогут организовывать преследование разыскиваемых. К поискам также разрешат привлекать военнослужащих других частей.

Ранее было предложено сократить выдачу формы военнослужащим РФ из-за нехватки бюджета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

