Минобороны хочет расширенные полномочий военной полиции для розыска дезертиров
Министерство обороны России предложило расширить полномочия военной полиции при розыске дезертиров, сообщает РБК.
Для их поиска ожидается создание спецгруппы задержания. Планируется устраивать засады, выставлять заслоны и оцеплять районы розыска. Соответствующий проект указа президента опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Изменения предлагается внести в общевоинские уставы и Устав военной полиции.
Большач часть поправок посвящена розыску военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или уклоняющихся от службы. Военные полицейские смогут собирать сведения об их возможном местонахождении, опрашивать граждан и обследовать местность. В случае необходимости они смогут организовывать преследование разыскиваемых. К поискам также разрешат привлекать военнослужащих других частей.
Ранее было предложено сократить выдачу формы военнослужащим РФ из-за нехватки бюджета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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