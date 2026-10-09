Москва заявила об отсутствии планов по переговорам с США и Украиной

По его словам, в настоящее время «никаких актуальных планов проведения контактов в этом формате на сегодня не имеется». «Что будет дальше, зависит не от нас», — указал дипломат.

Он возложил ответственность на Киев за прекращение трехсторонних встреч по урегулированию. Подчеркивается, что Москва по-прежнему открыта к таким контактам.

В Кремле также заявили, что подвижек в возобновлении трехсторонних переговоров по Украине нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

