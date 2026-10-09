Москва заявила об отсутствии планов по переговорам с США и Украиной
Москва не собирается в ближайшее время возобновлять переговоры о завершении конфликта с Украиной при посредничестве США, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы Министерства иностранных дел России Сергея Рябкова.
По его словам, в настоящее время «никаких актуальных планов проведения контактов в этом формате на сегодня не имеется». «Что будет дальше, зависит не от нас», — указал дипломат.
Он возложил ответственность на Киев за прекращение трехсторонних встреч по урегулированию. Подчеркивается, что Москва по-прежнему открыта к таким контактам.
В Кремле также заявили, что подвижек в возобновлении трехсторонних переговоров по Украине нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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