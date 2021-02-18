Мясников нашел связь между распространением COVID-19 и смертностью от него

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что чем быстрее распространяется коронавирус, тем ниже от него смертность. Он также уточнил, что речь идет о процентном соотношении, а не об абсолютных цифрах. По словам медика, это подтверждают исследования, проведенные в США и Европе.

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Мясников отметил, что смертность пациентов с COVID-19 в реанимациях уменьшилась почти два раза за время пандемии: в первую волну она составляла 42 — 44 процента, а во вторую — уже 19 — 25 процентов.

«Проигрывает в силе? Дай-то Бог», — сделал вывоз Мясников в своем Telegram-канале.

Между тем, израильский врач-инфекционист Галина Гольцман заявила, что людям, переболевшим COVID-19, может хватить одной дозы, чтобы получить иммунитет, передает телеканал «360».


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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:Коронавирус
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