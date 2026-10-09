Разведчика ВМС Великобритании обвинили в шпионаже в пользу Москвы
В Великобритании действующий военнослужащий Королевского флота предстал перед судом, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, его обвиняют в том, что он, имея высокий уровень доступа к секретной информации, собирал сведения для передачи властям России. 24-летний Тедди Янг занимался шпионской деятельностью с ноября 2024 по май 2025 года.
До своего ареста молодой человек работал в разведывательном управлении ВМС. Согласно материалам прокуратуры для суда, Янг «получал доступ к секретным материалам в сфере обороны и разведки», копировал, записывал и хранил их, а также «осуществлял действия, свидетельствующие о подготовке к передаче засекреченной информации иностранному государству». Военнослужащий Янг переводил полученную информацию на русский язык.
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