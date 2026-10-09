В Иркутске сняли карантина после смерти от таинственной пневмонии

Он локально вводился после смерти сотрудницы Иркутского противочумного института. Глава региона сослался на данные экспертов Роспотребнадзора, которые завершили «комплекс профилактических мероприятий» в связи со смертельным случаем от «внебольничной пневмонии». Власти утверждают, что заболевшая была привита и имела иммунитет к «опасным инфекциям, с которыми работала», а «аварийных ситуаций» при работе с «патогенными микроорганизмами» в институте не выявили.

«Результаты почти 5 тыс. лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов Карантин снят. Работаем в привычном режиме», — подчеркнул Кобзев.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области спокойная, ведомство направило сведения о ситуации во Всемирную организацию здравоохранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

