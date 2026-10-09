В Иркутске сняли карантина после смерти от таинственной пневмонии
В Иркутской области снят режим карантина, заявил в Telegram глава региона Игорь Кобзев.
Он локально вводился после смерти сотрудницы Иркутского противочумного института. Глава региона сослался на данные экспертов Роспотребнадзора, которые завершили «комплекс профилактических мероприятий» в связи со смертельным случаем от «внебольничной пневмонии». Власти утверждают, что заболевшая была привита и имела иммунитет к «опасным инфекциям, с которыми работала», а «аварийных ситуаций» при работе с «патогенными микроорганизмами» в институте не выявили.
«Результаты почти 5 тыс. лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов Карантин снят. Работаем в привычном режиме», — подчеркнул Кобзев.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области спокойная, ведомство направило сведения о ситуации во Всемирную организацию здравоохранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Иркутске сняли карантина после смерти от таинственной пневмонии
- Москва заявила об отсутствии планов по переговорам с США и Украиной
- Разведчика ВМС Великобритании обвинили в шпионаже в пользу Москвы
- Минобороны хочет расширенные полномочий военной полиции для розыска дезертиров
- Рост тарифов ЖКХ может привести к подророжанию продуктов и топлива
- Около 150 россиян вторые сутки не могут вылететь из Сухума в Москву
- Пятен нет, а воздух чистый: В Сочи открыли пляжи на после крушения танкера
- Власти просят жителей Киева покинуть город
- СМИ: Врачам закрытых роддомов в Красноярске предлагают работу уборщиками и санитарками
- СМИ: Кличко заявил о переходе Киева в «режим выживания»