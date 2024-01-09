В Москве начали действовать новые стандарты безопасности ИИ в медицине

Кроме того, Собянин рассказал, что также в новом году вступают в действие на постоянной основе программа поддержки клинических исследований медпрепаратов, получение льготных лекарств в коммерческих аптеках, компенсация на самостоятельное приобретение льготных препаратов, а также наблюдательные исследования новейших лекарств, предназначенных для лечения онкозаболеваний. Эти проекты, как отметил мэр, уже хорошо зарекомендовали себя.

В Москве продолжится и программа по проактивному диспансерному наблюдению жителей, страдающих от хронической сердечной недостаточности.

Ранее Собянин сообщил, что в городской клинической больнице №52 работает один из лучших медицинских коллективов страны.





