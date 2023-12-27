В Некрасовке построят поликлинику на 750 посещений в смену

На юго-востоке Москвы построят детско-взрослую поликлинику, рассчитанную на 750 посещений в смену, сообщил руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в Некрасовке продолжается активное строительство жилой недвижимости. Потому новая поликлиника будет востребована среди жителей района. На данный момент на объекте ведется разработка котлована и устройство свайного поля. Застройщиком выступает АНО «РСИ».

«Новая поликлиника станет одной из самых крупных — ее площадь составит около 15 тысяч квадратных метров. Здесь будут работать два отделения: детское и взрослое. Для каждого из них сделают собственный вход», - сообщил Загрутдинов.

Для облицовки здания используют алюминиевые панели, которые защитят от влаги, температурных перепадов и агрессивного воздействия окружающей среды. Этот материал также обладает повышенной звукоизоляцией. Фасад поликлиники будет полностью соответствовать новому стандарту московских поликлиник.

Поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием. Внутри разработают понятную навигацию. Кабинеты врачей разместят таким образом, чтобы снизить возникновение очередей. При этом наиболее востребованные расположатся на нижних этажах. Дополнительно на первом этаже обустроят кафе. Для маленьких пациентов на каждом этаже создадут зоны ожидания с игровыми. Также комнаты отдыха оборудуют и для сотрудников.

