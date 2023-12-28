Собянин принял решение о строительстве нового комплекса ГКБ № 52
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городская клиническая больница (ГКБ) №52 собрала в своих стенах один из лучших медицинских коллективов нашей страны, сообщает пресс-служба столичного правительства.
В ходе осмотра после комплексной реконструкции лечебного корпуса №4 он указал, что московские власти приняли решение о строительстве нового комплекса ГКБ.
«Мы приняли решение о строительстве новой, по сути дела, клиники, современной, 75 тысяч квадратных метров, которая позволит переехать из всех старых корпусов, и, конечно, это будет новым рождением 52-й», – отметил градоначальник.
В пресс-службе добавили, что первых пациентов обновлённый лечебный корпус должен принять 10 января 2024 года, а в состав нового многопрофильного комплекса, который планируется возвести, войдёт родильный дом.
Ранее Собянин заявил, что две построенные недавно поликлиники в районах Бирюлево Восточное и Отрадное на юге и северо-востоке Москвы начали принимать пациентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru