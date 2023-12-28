Собянин принял решение о строительстве нового комплекса ГКБ № 52

В ходе осмотра после комплексной реконструкции лечебного корпуса №4 он указал, что московские власти приняли решение о строительстве нового комплекса ГКБ.

«Мы приняли решение о строительстве новой, по сути дела, клиники, современной, 75 тысяч квадратных метров, которая позволит переехать из всех старых корпусов, и, конечно, это будет новым рождением 52-й», – отметил градоначальник.

В пресс-службе добавили, что первых пациентов обновлённый лечебный корпус должен принять 10 января 2024 года, а в состав нового многопрофильного комплекса, который планируется возвести, войдёт родильный дом.

Ранее Собянин заявил, что две построенные недавно поликлиники в районах Бирюлево Восточное и Отрадное на юге и северо-востоке Москвы начали принимать пациентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

