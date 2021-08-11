В Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС
В Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Предполагается, что это повысит качество оказания медицинской помощи пациенткам во время беременности, родов и в послеродовый период, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, полностью процесс подключения родильных домов и перинатальных центров к единой цифровой платформе завершится в ближайшее время.
ЕМИАС обеспечивает ведение медицинской истории ребенка в цифровом виде с самого рождения. Родители будут иметь медицинскую документацию новорожденного в быстром доступе. Пациентам обеспечивается прозрачность и преемственность всех этапов диагностики, лечения и наблюдения, отметила Ракова.
Благодаря подключению к ЕМИАС врачи роддомов получили доступ к электронным картам пациенток, что избавило их от бумажной работы. Системе ведется вся первичная медицинская документация, сведения о пациентках вносятся в электронную историю родов. Врачи также имеют доступ к данным лабораторных исследований.
В электронный вид в частности переведен целый ряд важнейших для акушерского стационара медицинских документов в том числе протокол родов и партограмма.
Ранее Ракова сообщила, что школьные медицинские карты будут вестись в электронном виде.
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