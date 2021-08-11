В Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС

В Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Предполагается, что это повысит качество оказания медицинской помощи пациенткам во время беременности, родов и в послеродовый период, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Депутат Мосгордумы Самышина отметила преимущества ведения электронных медицинских карт

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, полностью процесс подключения родильных домов и перинатальных центров к единой цифровой платформе завершится в ближайшее время.

ЕМИАС обеспечивает ведение медицинской истории ребенка в цифровом виде с самого рождения. Родители будут иметь медицинскую документацию новорожденного в быстром доступе. Пациентам обеспечивается прозрачность и преемственность всех этапов диагностики, лечения и наблюдения, отметила Ракова.

Благодаря подключению к ЕМИАС врачи роддомов получили доступ к электронным картам пациенток, что избавило их от бумажной работы. Системе ведется вся первичная медицинская документация, сведения о пациентках вносятся в электронную историю родов. Врачи также имеют доступ к данным лабораторных исследований.

В электронный вид в частности переведен целый ряд важнейших для акушерского стационара медицинских документов в том числе протокол родов и партограмма.

Ранее Ракова сообщила, что школьные медицинские карты будут вестись в электронном виде.


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:МоскваБольницы
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