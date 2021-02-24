Депутат Мосгордумы Самышина отметила преимущества ведения электронных медицинских карт

Ведение электронных медицинских карт без дублирования на бумажных носителях позволит упростить взаимодействие врача и пациента. Об этом рассказала депутат Мосгордумы, главный врач поликлиники №3 Елена Самышина в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Как отметила депутат, бумажные истории болезни, направления и выписки отнимают у медиков время, которое могло бы пойти на общение с пациентом.

«Когда практика дублирования записей уйдет в прошлое, врач будет чувствовать себя свободнее. Электронный документооборот — это хорошая возможность предотвратить случаи, когда записи теряются или повреждаются. И врач, и пациент смогут в любой момент прочитать нужную информацию в ЕМИАС (Единой медицинской информационно-аналитической системе - прим. ред.)», — считает Самышина.

Депутат подчеркнула, что эксперимент по ведению электронных карт начнется на базе двух детских поликлиник, сейчас для его внедрения оцифровывают все необходимые данные. Ожидается, что этот процесс закончат к апрелю.

«Если опыт будет удачным, то в будущем его распространят на все поликлиники города»,— добавила депутат.

При этом Самышина отметила, что записи могут продолжить вести на бумаге, если на этом будет настаивать пациент.

По словам депутата, единая цифровая платформа здравоохранения в Москве — хорошая возможность собрать воедино всю информацию о пациенте. Медик отметила, что любой специалист сможет оперативно изучить историю любого москвича, получив все необходимые сведения о заболеваниях, осмотрах, назначениях, лабораторных исследованиях.

Самышина подчеркнула, что в настоящее время электронную и бумажную медкарту ведут параллельно. Жители столицы старше 15 лет могут оформить доступ к электронной карте на портале мэра Москвы, при этом необходимо иметь полис ОМС. Кроме того, родители могут подать отдельную заявку для получения доступа к картам детей.

