Медкарты школьников в Москве перейдут в электронный формат

Врачи Москвы будут оформлять школьные медицинские карты в электронном виде. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как уточнила вице-мэр, сервисом смогут воспользоваться москвичи, чьи дети учатся в подведомственных столичному департаменту образования и науки образовательных организациях и прикреплены к государственным городским поликлиникам. Новый функционал разработали комплекс социального развития и департамент информационных технологий Москвы.

«Родителям детей, которые в этом году пойдут в первый класс школы или в детский сад, не придется приносить медицинскую карту ребенка по форме 026. То есть это освободит ежегодно около 170 тыс. семей от лишнего сбора справок. Данные о здоровье ребенка уже хранятся в единой цифровой платформе здравоохранения, карта будет формироваться в электронном виде на основе этих данных», — сообщила Ракова.

Вице-мэр добавила, что карта будет динамической, и новая информация о здоровье ребенка будет появляться в ней автоматически при внесении сведений в систему.

Кроме того, с 1 сентября личные дела поступающих в школы и детские сады детей будут формироваться полностью в электронном формате. Перевод личных дел остальных учащихся в электронный вид будет происходить поэтапно в течение года. Состав дела приведут к единому стандарту: в него внесут данные об обучающемся, родителях (законных представителях), успеваемости ученика, а также документы, представленные в образовательную организацию при регистрации заявления о зачислении на портале mos.ru. При переходе из одного образовательного учреждения в другое электронное личное дело автоматически передадут в новое учебное заведение.

