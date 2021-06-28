Медкарты школьников в Москве перейдут в электронный формат
Врачи Москвы будут оформлять школьные медицинские карты в электронном виде. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как уточнила вице-мэр, сервисом смогут воспользоваться москвичи, чьи дети учатся в подведомственных столичному департаменту образования и науки образовательных организациях и прикреплены к государственным городским поликлиникам. Новый функционал разработали комплекс социального развития и департамент информационных технологий Москвы.
«Родителям детей, которые в этом году пойдут в первый класс школы или в детский сад, не придется приносить медицинскую карту ребенка по форме 026. То есть это освободит ежегодно около 170 тыс. семей от лишнего сбора справок. Данные о здоровье ребенка уже хранятся в единой цифровой платформе здравоохранения, карта будет формироваться в электронном виде на основе этих данных», — сообщила Ракова.
Вице-мэр добавила, что карта будет динамической, и новая информация о здоровье ребенка будет появляться в ней автоматически при внесении сведений в систему.
Кроме того, с 1 сентября личные дела поступающих в школы и детские сады детей будут формироваться полностью в электронном формате. Перевод личных дел остальных учащихся в электронный вид будет происходить поэтапно в течение года. Состав дела приведут к единому стандарту: в него внесут данные об обучающемся, родителях (законных представителях), успеваемости ученика, а также документы, представленные в образовательную организацию при регистрации заявления о зачислении на портале mos.ru. При переходе из одного образовательного учреждения в другое электронное личное дело автоматически передадут в новое учебное заведение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+20 538 / сут.
Умерли
133 тыс.+599 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+12 728 / сут.
- Синоптики предупредили о «потопах» в Москве 28 июня
- Пушков предсказал крах Евросоюза из-за Украины
- На Камчатке планируют пускать туристов только с сертификатом о вакцинации или ПЦР-тестом
- СМИ: Меркель предложила запретить британцам въезд в ЕС из-за COVID-19
- Российские работодатели оценили вероятность повышения зарплаты сотрудникам
- Япония ужесточит ограничения для ряда стран во время Олимпиады
- Опрос: более 50% россиян не используют банкоматы
- Вирусолог назвал условие победы над вспышкой COVID-19 в России
- Лавров вспомнил о «понятиях» и «лихих девяностых»
- Обязательное ношение масок на улицах отменили в Италии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru