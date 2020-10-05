В Москве 3537 новых зараженных COVID-19

Большинство зараженных - взрослые люди в возрасте от 18 до 45 лет. Таковых 40,6%.

В России за сутки число зараженных приблизилось к 11 тысячам, передает RT.

Между тем, «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что мэрия Москвы задумалась о возвращении пропускного режима.

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости сообщил, что спады и всплески эпидемии коронавируса будут продолжаться до тех пока большинство населения не будет провакцинировано и не получит иммунитет к этому заболеванию. По его словам, обостряться ситуация будет в зависимости от сезонности, скученности населения и ряда других факторов.





