В Москве 3537 новых зараженных COVID-19
В Москве за последние 24 часа выявили 3537 новых случаев COVID-19. Таковы данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Госпитализация потребовалась 771 пациенту с коронавирусом. На данный момент на аппаратах ИВЛ в больницах находятся 251 человек. Скончались за сутки в столице 27 человек с ковидом.
Большинство зараженных - взрослые люди в возрасте от 18 до 45 лет. Таковых 40,6%.
В России за сутки число зараженных приблизилось к 11 тысячам, передает RT.
Между тем, «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что мэрия Москвы задумалась о возвращении пропускного режима.
Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости сообщил, что спады и всплески эпидемии коронавируса будут продолжаться до тех пока большинство населения не будет провакцинировано и не получит иммунитет к этому заболеванию. По его словам, обостряться ситуация будет в зависимости от сезонности, скученности населения и ряда других факторов.
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