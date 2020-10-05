СМИ: Мэрия Москвы задумалась о возвращении пропускного режима

Мэрия Москвы прорабатывает ряд сценариев по ужесточению мер по борьбе с коронавирусом. В том числе возвращение пропускного режима. Об этом стало известно «Ведомостям» от близких к столичному правительству источников.

По словам одного из собеседников издания, столичные власти решают, какие шаги по ограничению принять, чтобы справиться с новой вспышкой коронавируса и при этом не добить бизнес.