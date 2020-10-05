СМИ: Мэрия Москвы задумалась о возвращении пропускного режима

Мэрия Москвы прорабатывает ряд сценариев по ужесточению мер по борьбе с коронавирусом. В том числе возвращение пропускного режима. Об этом стало известно «Ведомостям» от близких к столичному правительству источников.

По словам одного из собеседников издания, столичные власти решают, какие шаги по ограничению принять, чтобы справиться с новой вспышкой коронавируса и при этом не добить бизнес.

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По данным другого источника, без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция будет объявлена в течение двух недель, пишет «Газета.ру».

При этом представитель мэрии заявил газете, что на данный момент речь и возвращении к пропускной системе не идет.

Между тем, заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице за сутки выписаны ещё 913 вылечившихся от коронавируса, передает RT.


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Фото: gurb.mosreg.ru
ТЕГИ:ПропускКоронавирусМосква
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