В Минздраве считают, что каждому россиянину по карману здоровое питание

Кроме того, Тутельян уверен, что мнение о том, что здоровое питание могут обеспечить себе лишь обеспеченные люди, - ошибочно. По его мнению, главное научить человека, исходя из его возможностей, создать полноценный рацион.

Ранее терапевт Ирина Ярцева в эфире НСН заявила, что организм легко справится с вирусной инфекцией, если постоянно заботиться о своем здоровье и поддерживать иммунитет.



