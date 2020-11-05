В Минздраве считают, что каждому россиянину по карману здоровое питание
Позволить себе питаться здоровой пищей могут россияне с любым достатком. Такое мнение высказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.
По его словам, для этого необходимо знать базовые правила правильного питания. Первый закон, которого необходимо придерживаться всем: соответствие энергетической ценности рациона энерготратам. Он отметил, что многие проблемы со здоровьем возникают из-за избыточного века, передает РИА Новости.
Кроме того, Тутельян уверен, что мнение о том, что здоровое питание могут обеспечить себе лишь обеспеченные люди, - ошибочно. По его мнению, главное научить человека, исходя из его возможностей, создать полноценный рацион.
Ранее терапевт Ирина Ярцева в эфире НСН заявила, что организм легко справится с вирусной инфекцией, если постоянно заботиться о своем здоровье и поддерживать иммунитет.
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