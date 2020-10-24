Стало известно, кому нельзя есть колбасу

Она считает продукт вредным для здоровья.

«Мяса в колбасе, в лучшем случае, до 40%. Причем часто это мясо низкого качества, субпродукты, перемолотые хрящи и т.д. Остальное – соя, крахмал, желатин, пищевые добавки, усилители вкуса, красители», - объяснила Мазько.

Гастроэнтеролог напомнила об использовании нитритов, вызывающих рак, для придания колбасе розового цвета. Также приготовление колбасы включает использование фосфатов. Они нарушают процесс усвоения кальция и провоцируют развитие остеопороза и рахита.

Врач посоветовала при покупке изучать состав продукта, а по возможности готовить колбасу дома из натуральных ингредиентов.

Ранее кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН рассказала, сколько можно есть колбасы.

«Если мы будем эпизодически к этому прибегать – пару бутербродиков в неделю – ничего страшного не будет. Это не должно быть основой питания. Эпизодически такие продукты появляться могут на столе у каждого человека», - пояснила диетолог.

