Стало известно, кому нельзя есть колбасу
Детям и людям, страдающим от болезней желудка и кишечника, следует исключить колбасу из рациона питания, заявила врач-гастроэнтеролог Инна Мазько в интервью «Комсомольской правде».
Она считает продукт вредным для здоровья.
«Мяса в колбасе, в лучшем случае, до 40%. Причем часто это мясо низкого качества, субпродукты, перемолотые хрящи и т.д. Остальное – соя, крахмал, желатин, пищевые добавки, усилители вкуса, красители», - объяснила Мазько.
Гастроэнтеролог напомнила об использовании нитритов, вызывающих рак, для придания колбасе розового цвета. Также приготовление колбасы включает использование фосфатов. Они нарушают процесс усвоения кальция и провоцируют развитие остеопороза и рахита.
Врач посоветовала при покупке изучать состав продукта, а по возможности готовить колбасу дома из натуральных ингредиентов.
Ранее кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН рассказала, сколько можно есть колбасы.
«Если мы будем эпизодически к этому прибегать – пару бутербродиков в неделю – ничего страшного не будет. Это не должно быть основой питания. Эпизодически такие продукты появляться могут на столе у каждого человека», - пояснила диетолог.
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