В Минздраве РФ отметили, что все выявленные в России случаи заражения «омикроном» завозные
Все выявленные на сегодня в России случаи заражения разновидностью коронавируса «омикрон» являются завозными, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.
«… При этом, как сообщалось ранее, все эти случаи на настоящий момент являются завозными. Иных случаев заболевания на территории РФ, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено», — отметило министерство. В настоящее время в России официально зарегистрирован 41 случай заражения «омикроном».
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в стране зафиксировали «незавозные» случаи заболевания штаммом коронавируса «Омикрон»
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+24 946 / сут.
Умерли
303 тыс.+981 / сут.
Выздоровели
9,2 млн+42 107 / сут.
- В Минздраве РФ отметили, что все выявленные в России случаи заражения «омикроном» завозные
- Валиева прокомментировала свою победу на ЧР по фигурному катанию
- «Газпром»: компания готова поставлять дополнительные объемы газа в Европу
- Пять человек отравились газом в Казани
- ДТП с «Газелью» под Курском: трое погибших
- В Кремле рассказали о графике международных поездок Путина на 2022 год
- Около 8 тысяч домов в Ульяновской области остались без электричества из-за непогоды
- В МИД РФ опровергли исключение нерасширения НАТО из повестки обсуждения встречи
- Мишина и Галлямов завоевали звание чемпионов России в парном фигурном катании
- Названа дата заседания Совета Россия-НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru