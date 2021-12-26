В Минздраве РФ отметили, что все выявленные в России случаи заражения «омикроном» завозные

Все выявленные на сегодня в России случаи заражения разновидностью коронавируса «омикрон» являются завозными, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

В России зарегистрировали «незавозные» случаи заболевания «омикроном»

«… При этом, как сообщалось ранее, все эти случаи на настоящий момент являются завозными. Иных случаев заболевания на территории РФ, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено», — отметило министерство. В настоящее время в России официально зарегистрирован 41 случай заражения «омикроном».

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в стране зафиксировали «незавозные» случаи заболевания штаммом коронавируса «Омикрон»

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:КоронавирусОмикрон-штамм
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