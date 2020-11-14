В Минздраве рекомендовали контролировать состояние сердце после COVID-19

«При коронавирусной инфекции нередко развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. При длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отеков нижних конечностей, приступов сердцебиения, «перебоев» в работе сердца после перенесенного заболевания очень важно не откладывать обращение к специалистам и проведение необходимых для выявления проблем со стороны сердечно-сосудистой системы, начала необходимого лечения, прохождения курса реабилитации», - цитирует Шляхто пресс-служба Минздрава РФ.

Шляхто рекомендовал людям, страдающим сердечно-сосудистыми патологиями соблюдать все противоэпидемические мероприятия и меры защиты. По словам представителя Минздрава, эти пациенты наиболее подвержены риску заражения CJVID-19.

«Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями являются особенно уязвимой группой в ситуации распространения новой коронавирусной инфекции, поскольку имеют как высокий риск тяжелого течения и неблагоприятных исходов COVID-19, так и повышенный риск ухудшения течения и развития осложнений сердечно-сосудистого заболевания», - сказал эксперт.

Он также рекомендовал россиянам воздержаться от плановых обследований, которые принципиально не повлияют на лечение болезней из-за риска заражения коронавирусной инфекцией.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН дал рекомендации по употреблению витаминов во время пандемии коронавируса.

«В качестве профилактики нужно не хвататься за витамин D, а соблюдать рекомендованный режим самоизоляции. Это – прежде всего, вне зависимости от того, какого витамина вам не хватает. И, конечно, надо рационально питаться. Это не значит, что нужно обязательно употреблять в пищу ананасы и рябчиков. Питание должно быть рациональным, таким, чтобы ваш иммунитет не страдал. Это должна быть простая и здоровая пища – свежие овощи, фрукты, молочные продукты, много воды», - рекомендовал эксперт.

