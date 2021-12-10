В Минздраве рассказали о течении болезни у заразившихся «омикроном»

Двое россиян, заразившихся новой разновидностью коронавируса «омикрон» переносят болезнь в легкой форме, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Роспотребнадзор назвал симптомы «омикрон»-штамма

«Там легкое течение», – сказал он. По его словам, на данный момент в стране выявили два случая заражения новым штаммом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в обсерваторах находятся 177 человек, прибывших из стран, где был выявлен штамм коронавируса «омикрон».

Напомним, основными симптомами при «омикроне» являются слабость, температура и кашель.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусМинздрав
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