В Минздраве рассказали о течении болезни у заразившихся «омикроном»
Двое россиян, заразившихся новой разновидностью коронавируса «омикрон» переносят болезнь в легкой форме, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
«Там легкое течение», – сказал он. По его словам, на данный момент в стране выявили два случая заражения новым штаммом.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в обсерваторах находятся 177 человек, прибывших из стран, где был выявлен штамм коронавируса «омикрон».
Напомним, основными симптомами при «омикроне» являются слабость, температура и кашель.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru