В Минздраве рассказали о сокращении потребления табака в России
Потребление табака за 2020 год в России снизилось на 0,5%. Таковы предварительные данные за 12 месяцев, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
Сегодня отмечается Международный день отказа от курения.
По словам замминистра, «бремя табачной зависимости» в России пока все же велико. При этом сохраняется динамика по снижению потребления табака, передает ТАСС.
Салагай подчеркнул, что курение как обычных сигарет, так и электронных, а также кальянов специалисты признают одним из серьезных факторов риска ухудшения состояния здоровья при заражении коронавирусной инфекции. У курильщиков увеличивается риск смерти от ковида, а также больше вероятность попадания на ИВЛ.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что у курильщиков коронавирус, как правило, протекает в тяжелой форме, передает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru