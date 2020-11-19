В Минздраве рассказали о сокращении потребления табака в России

Салагай подчеркнул, что курение как обычных сигарет, так и электронных, а также кальянов специалисты признают одним из серьезных факторов риска ухудшения состояния здоровья при заражении коронавирусной инфекции. У курильщиков увеличивается риск смерти от ковида, а также больше вероятность попадания на ИВЛ.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что у курильщиков коронавирус, как правило, протекает в тяжелой форме, передает Ura.ru.

