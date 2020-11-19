Курение сокращает жизнь на 11-12 лет

Мужчины-курильщики живут на 12 лет меньше, чем не курящие, а женщины - на 11 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Кроме того, курение табака может вызвать импотенцию у мужчин, так как повреждаются кровеносные сосуды, которые снабжают кровью половые органы. Не исключено и негативное влияние на качество семейной жидкости, а также уменьшение количества сперматозоидов.