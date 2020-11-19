Курение сокращает жизнь на 11-12 лет

Мужчины-курильщики живут на 12 лет меньше, чем не курящие, а женщины - на 11 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Кроме того, курение табака может вызвать импотенцию у мужчин, так как повреждаются кровеносные сосуды, которые снабжают кровью половые органы. Не исключено и негативное влияние на качество семейной жидкости, а также уменьшение количества сперматозоидов.

Роспотребнадзор напомнил о том, что курильщики тяжелее переносят COVID-19

Что касается курящих женщин, то у них увеличивается риск развития бесплодия и рака шейки матки.

Как сообщалось, курение вызывает преждевременное старение кожи

Разница составляет в 10-20 лет. Согласно исследованиям, если регулярно выкуривать 10 сигарет в день, то в полтора раза чаще развивается рак почек по сравнению с некурящими.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ТабакСигаретыКурение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры