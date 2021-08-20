В Минздраве рассказали о риске преждевременных родов у пациенток с COVID-19

У пациенток с COVID-19 выше риск преждевременных родов и появления на свет недоношенных детей, при этом вакцинация от коронавирусной инфекции защищает здоровье беременной женщины и её будущего ребёнка. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Минздраве.

Дети мам, перенесших инфекцию, чаще других нуждались в интенсивной терапии в условиях отделения реанимации, уточнили специалисты.

«Вакцинация от коронавируса способна защитить здоровье беременной женщины и ее будущего малыша. Доказательств негативного влияния прививки на беременность и ребенка не выявлено», - заявили в Минздраве.

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А ранее эксперты по иммунизации ВОЗ призвали вакцинировать от COVID-19 беременных женщин в связи с повышенным риском для них тяжелого течения заболевания. При этом, специалисты подчеркнули, что прививка не является причиной отказа от грудного вскармливания младенцев, сообщает RT. В ВОЗ отметили, что имеющиеся данные указывают на то, что у заболевших беременных выше риск тяжелого течения болезни, чем у небеременных женщин репродуктивного возраста.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МинздравКоронавирусБеременность
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