В Минздраве рассказали о риске преждевременных родов у пациенток с COVID-19

У пациенток с COVID-19 выше риск преждевременных родов и появления на свет недоношенных детей, при этом вакцинация от коронавирусной инфекции защищает здоровье беременной женщины и её будущего ребёнка. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Минздраве.

Дети мам, перенесших инфекцию, чаще других нуждались в интенсивной терапии в условиях отделения реанимации, уточнили специалисты.

«Вакцинация от коронавируса способна защитить здоровье беременной женщины и ее будущего малыша. Доказательств негативного влияния прививки на беременность и ребенка не выявлено», - заявили в Минздраве.