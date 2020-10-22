В Минздраве призвали не делать КТ без необходимости

Делать компьютерную томографию (КТ) легких без назначения врача, чтобы выявить наличие коронавируса, не стоит, с этой задачей успешно справляется ПЦР-тест, заявил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава РФ Игорь Тюрин.

Он также отметил, что во многих регионах России сегодня переполнены диагностические отделения из-за ажиотажа. Хотя КТ хорошо выявляет изменения в легких, эта мера диагностики не может обнаружить наличие инфекции, пояснил Тюрин.

Эксперт подчеркнул, что проведение диагностики с помощью КТ загружает систему здравоохранения и «мешает работать всем без исключения». Кроме того, выявленные при томографии изменения в легких не обязательно указывают на наличие у пациента COVID-19.

Ранее были названы последствия COVID-19, которые остаются даже после выздоровления.

