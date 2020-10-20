Названы новые последствия COVID-19, остающиеся после выздоровления

Эксперт сообщил, что после заболевания коронавирусной инфекцией у пациентов может сохраниться ощущение мертвых участков в области горла. Дискомфорт сохраняется даже после выздоровления. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александра Чепурнова.

В беседе с изданием вирусолог рассказал, что сам дважды перенес коронавирус. Он добавил, что вирус сильно поражает слизистую и вызывает ощущения омертвевших участков в горле.

Эксперт сообщил, что не встречал этого симптома ни в каких описаниях. В обоих случаях вирус способствовал развитию двусторонней пневмонии. Вирусолог объясняет потерю вкуса и запаха тем, что коронавирус может атаковать разные направления, включая нервные клетки.

Ранее Чепурнов рассказал, что коронавирусом можно заболеть повторно после однажды перенесенного заболевания, так как в течение шести месяцев антитела к COVID исчезают.

Ранее в эфире НСН терапевт-иммунолог назвал условия прекращения пандемии COVID-19.

