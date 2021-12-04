Вирусный иммунитет. Медики поспорили об угрозе «омикрона»

Медики разошлись в оценке опасности омикрон-штамм COVID-19.

Коронавирус может стать более легким и не вызывающим серьезных последствий заболеванием с появлением нового штамма «омикрон», более того, распространение этой мутации может стать последним этапом пандемии. Об этом заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радио Sputnik.

Эксперт подчеркнул, что «омикрону» не удастся спровоцировать всплеск заболеваемости до Нового года. Вирусолог рассказал, что о заразности нового штамма пока неизвестно. Однако из-за особенностей генома вируса, нестабильного и легко мутирующего, можно предположить, что новый штамм не будет вызывать тяжелое течение заболевания.

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Вирусолог Алексей Аграновский призвал власти быть строже ко всем приезжающим из стран, где появился омикрон-штамм. Об этом он заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Идеальная ситуация – не выпускать самолеты ни в какие страны, но это невозможно. Вирус передается самолетами, и он, конечно же, уже попал, куда ему надо было. Другое дело, что было бы разумно тех, кто приехал из этих стран, сажать на карантин, неукоснительный причем. Проявились симптомы – лечись, не проявились – через 10 дней иди домой. Это может дать результат, может! Я полагаю, что лучше вообще не ездить за границу. Но людям это не объяснишь, они просто не поймут вас. Тут только какие-то меры сверху могут помочь, перекрыли – и нечего ездить», - отметил он.

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Единственный способ защиты от нового омикрон-штамма коронавируса – ревакцинация, потому что возникшая мутация ослабит действие существующих вакцин, заявил теледоктор Александр Мясников. На фоне введения в Европе штрафов за отказ от вакцинации он обвинил «нерешительные» российские власти в повышенной смертности от COVID-19.

«Пролиберальничаем опять, потеряем намного больше, если штамм "омикрон" такой, как нам говорят. И так-то вакцины при нем действуют с половинным успехом. Поэтому время либеральничать, наверное, прошло, сейчас время выживать в условиях новых мутаций. Будут еще следующие мутации. Надо как-то с этим решать, и решать кардинально. Наполовину беременных не бывает», - заявил специалист в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

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Иммунолог Владимир Болибок заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что штамм «омикрон» станет природной вакциной, покончит с пандемией и спасет человечество.

«В ближайшем будущем человечество получит вспышку «омикрона» и, может быть, на этом пандемия и закончится, потому что это вроде бы легкий штамм, который не вызывает тяжелых последствий, но очень быстро распространяется. Он сейчас побежит впереди всех остальных штаммов и всех проиммунизирует. То есть, получилась как бы природная вакцина», - объяснил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил усилить эффективность существующих вакцин в связи с быстрым распространением омикрон-штамма.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр МясниковРоссияКоронавирус
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