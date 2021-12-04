Вирусный иммунитет. Медики поспорили об угрозе «омикрона»

Вирусолог Алексей Аграновский призвал власти быть строже ко всем приезжающим из стран, где появился омикрон-штамм. Об этом он заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Идеальная ситуация – не выпускать самолеты ни в какие страны, но это невозможно. Вирус передается самолетами, и он, конечно же, уже попал, куда ему надо было. Другое дело, что было бы разумно тех, кто приехал из этих стран, сажать на карантин, неукоснительный причем. Проявились симптомы – лечись, не проявились – через 10 дней иди домой. Это может дать результат, может! Я полагаю, что лучше вообще не ездить за границу. Но людям это не объяснишь, они просто не поймут вас. Тут только какие-то меры сверху могут помочь, перекрыли – и нечего ездить», - отметил он.