В Минздрав поступили документы на регистрацию третьей вакцины от COVID-19

Мурашко напомнил, что после регистрации россиянам будут доступны три разных вакцины, что внесет вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, передает RT.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что клинические испытания вакцины от центра имени Чумакова показали появление иммунитета к COVID-19 уже на 28-й день после введения первой дозы.

