В Минздрав поступили документы на регистрацию третьей вакцины от COVID-19
Минздрав РФ получил пакет документов от Центра имени Чумакова на регистрацию вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом проинформировал глава Минздрава Михаил Мурашко.
По словам министра, документы уже отправлены на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос государственной регистрации, передает РИА Новости.
Мурашко напомнил, что после регистрации россиянам будут доступны три разных вакцины, что внесет вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, передает RT.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что клинические испытания вакцины от центра имени Чумакова показали появление иммунитета к COVID-19 уже на 28-й день после введения первой дозы.
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