В Минздрав поступили документы на регистрацию третьей вакцины от COVID-19

Минздрав РФ получил пакет документов от Центра имени Чумакова на регистрацию вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом проинформировал глава Минздрава Михаил Мурашко.

По словам министра, документы уже отправлены на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос государственной регистрации, передает РИА Новости.

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Мурашко напомнил, что после регистрации россиянам будут доступны три разных вакцины, что внесет вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, передает RT.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что клинические испытания вакцины от центра имени Чумакова показали появление иммунитета к COVID-19 уже на 28-й день после введения первой дозы.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:ВакцинаМинздрав
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