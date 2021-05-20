В мэрии Москвы заговорили о финансовой ответственности для тех, кто не следит за здоровьем

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова допустила возможность введения финансовой ответственности для людей, не желающих следить за своим здоровьем, сообщает «Интерфакс».

«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе, финансовую ответственность он должен нести», - сказала Ракова в ходе выступления на «Московском онкологическом форуме».

По ее мнению, такие меры позволят обезопасить «добросовестных граждан».

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Комплекса социального развития столицы, заявление Раковой было сделано в контексте ее рассказа о мерах, предпринимаемых властями Москвы для того, чтобы мотивировать людей следить за здоровьем.

«Вице-мэр предположила возможное обсуждение в будущем c экспертным и медицинским сообществом идеи частичного софинансирования гражданином расходов на его лечение, если запущенное состояние стало следствием систематического непосещения врача, непрохождения осмотров», - пояснили в пресс-службе.

Речь идет о тех случаях, когда безответственное отношение людей к своему здоровью приводит к тяжелым последствиям, «требующим серьезных, в том числе финансовых ресурсов для его последующего лечения»

Ранее бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил возможность введения в стране обязательной вакцинацию от коронавируса.

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал идею Медведева, высказав мнение, что люди, которые не вакцинируются, лечатся больницах и в итоге умирают, «разоряют медицину».

