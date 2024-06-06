В Мексике впервые произошло заражение человека птичьим гриппом

Это произошло в Мексике. Пациенту было 59 лет, у него не было контактов с домашней птицей или другими животными.

17 апреля у больного зафиксировали высокую температуру, затрудненность дыхания, диарею, тошноту и общее недомогание. 24 апреля мужчина обратился к медикам и в тот же день скончался из-за осложнений.

Ранее вирусолог счел птичий грипп потенциальным биологическим оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

