В Мексике впервые произошло заражение человека птичьим гриппом

Всемирная организация здравоохранения заявила о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2).

Попова: высока вероятность появления нового вируса гриппа с высокой патологией

Это произошло в Мексике. Пациенту было 59 лет, у него не было контактов с домашней птицей или другими животными.

17 апреля у больного зафиксировали высокую температуру, затрудненность дыхания, диарею, тошноту и общее недомогание. 24 апреля мужчина обратился к медикам и в тот же день скончался из-за осложнений.

Ранее вирусолог счел птичий грипп потенциальным биологическим оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы // mos.ru
ТЕГИ:Птичий ГриппМексикаЗдоровьеЗаболевания

Горячие новости

Все новости

партнеры