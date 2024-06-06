В Мексике впервые произошло заражение человека птичьим гриппом
6 июня 202405:01
Всемирная организация здравоохранения заявила о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2).
Это произошло в Мексике. Пациенту было 59 лет, у него не было контактов с домашней птицей или другими животными.
17 апреля у больного зафиксировали высокую температуру, затрудненность дыхания, диарею, тошноту и общее недомогание. 24 апреля мужчина обратился к медикам и в тот же день скончался из-за осложнений.
Ранее вирусолог счел птичий грипп потенциальным биологическим оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru