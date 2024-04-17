Попова: высока вероятность появления нового вируса гриппа с высокой патологией

О высокой вероятности возникновения нового вируса гриппа с высокой патологией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Африко-российской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями, передает ТАСС.

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По её словам, угрозы глобальной биологической безопасности растут.

«Эпидемиологическая обстановка в мире нестабильная», — подчеркнула Попова.

Она привела данные мониторинга и анализа биологических рисков, согласно которым уже в этом году зарегистрированы случаи заражения людей вирусами гриппа птиц в Великобритании, Вьетнаме, Испании, Китае, США, а также впервые в Эквадоре и Чили.

Ранее в России разработали прототип живой вакцины против сезонного гриппа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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