Попова: высока вероятность появления нового вируса гриппа с высокой патологией

По её словам, угрозы глобальной биологической безопасности растут.

«Эпидемиологическая обстановка в мире нестабильная», — подчеркнула Попова.

Она привела данные мониторинга и анализа биологических рисков, согласно которым уже в этом году зарегистрированы случаи заражения людей вирусами гриппа птиц в Великобритании, Вьетнаме, Испании, Китае, США, а также впервые в Эквадоре и Чили.

Ранее в России разработали прототип живой вакцины против сезонного гриппа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

