Вирусолог счел птичий грипп потенциальным биологическим оружием

Вирус птичьего гриппа мог бы стать возбудителем новой пандемии, считает вирусолог Павел Волчков.

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Ученый отметил, что специалисты понимают потенциальную опасность птичьего гриппа и внимательно за ним наблюдают. По словам Волчкова, возбудитель активно мониторят, чего не было с коронавирусами.

«Все прекрасно понимают, что птичий грипп - это потенциальное биологическое оружие», - сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал «Болезнь Х» гипотетической угрозой. По его словам, отечественная система здравоохранения готова к ней, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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