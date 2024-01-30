Вирусолог счел птичий грипп потенциальным биологическим оружием

Ученый отметил, что специалисты понимают потенциальную опасность птичьего гриппа и внимательно за ним наблюдают. По словам Волчкова, возбудитель активно мониторят, чего не было с коронавирусами.

«Все прекрасно понимают, что птичий грипп - это потенциальное биологическое оружие», - сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал «Болезнь Х» гипотетической угрозой. По его словам, отечественная система здравоохранения готова к ней, передает «Радиоточка НСН».

