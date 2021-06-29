В Курской области ввели обязательную вакцинацию

Власти Курской области объявили, что с 1 июля в регионе будет введена обязательная вакцинация от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя губернатора Андрей Белостоцкого.

Минздрав назвал число привитых россиян

По его словам, стоит задача до 1 сентября вакцинировать первым компонентом не менее 70% от числа запланированных, «и тогда у нас будет подушка безопасности, и у нас осенью не будет всплеска и подъема заболеваемости».

В вакцинации подлежат работники сферы торговли и услуг, общепита, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты, ЖКХ, образования, здравоохранения, соцобслуживания, культуры и искусства, физкультуры, служащих.

Как сообщалось, уже 23 миллиона граждан России, по последним данным, сделали прививку от коронавируса. Такую цифру озвучил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире Первого канала.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:Курская ОбластьКоронавирусВакцинаВакцинация
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