Минздрав назвал число привитых россиян

Всего с начала пандемии в России идентифицировано около 5,5 миллиона случаев инфицирования коронавирусом, скончались свыше 133 тысяч пациентов с COVID-19, вылечились почти пять миллионов. В данный момент отмечается новая волна заболеваемости.

Именно в связи с непростой эпидемиологической обстановкой 23 субъекта федерации ввели обязательную вакцинацию для работников отдельных отраслей.

