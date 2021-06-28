Минздрав назвал число привитых россиян

Уже 23 миллиона граждан России, по последним данным, сделали прививку от коронавируса. Такую цифру озвучил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире Первого канала.

При этом глава Минздрава сообщил, что 0,5% вакцинированных всё-таки заболели COVID-19. Однако большинство таких случаев протекало в лёгкой или бессимптомной форме. Мурашко особо отметил, что после прививки не было зафиксировано ни одного смертельного случая.

Антитела, не важные для вакцинации

Всего с начала пандемии в России идентифицировано около 5,5 миллиона случаев инфицирования коронавирусом, скончались свыше 133 тысяч пациентов с COVID-19, вылечились почти пять миллионов. В данный момент отмечается новая волна заболеваемости.

Именно в связи с непростой эпидемиологической обстановкой 23 субъекта федерации ввели обязательную вакцинацию для работников отдельных отраслей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинздравКоронавирусВакцинация
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