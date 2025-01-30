В курином мясе из Казахстана нашли листерии
В поставляемой в Россию из Казахстана курятине обнаружили опасную бактерию листерию, сообщил Россельхознадзор.
По данным ведомства, пробы были отобраны городе Барнаул. Лабораторное исследование прошла партия филе цыпленка-бройлера охлажденного, произведенного казахстанской ТОО «Макинская птицефабрика».
В мясе обнаружили смертельно опасную бактерию листерии (Listeria monocytogenes). Это первое выявленное нарушение в этом году.
Сотрудники Россельхознадзора приняли меры по изъятию опасной партии мяса птицы из оборота.
Россельхознадзор из-за ящура ранее запретил ввоз животноводческой продукции из ЕС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru