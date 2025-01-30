В курином мясе из Казахстана нашли листерии

В поставляемой в Россию из Казахстана курятине обнаружили опасную бактерию листерию, сообщил Россельхознадзор.

По данным ведомства, пробы были отобраны городе Барнаул. Лабораторное исследование прошла партия филе цыпленка-бройлера охлажденного, произведенного казахстанской ТОО «Макинская птицефабрика».

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В мясе обнаружили смертельно опасную бактерию листерии (Listeria monocytogenes). Это первое выявленное нарушение в этом году.

Сотрудники Россельхознадзора приняли меры по изъятию опасной партии мяса птицы из оборота.

Россельхознадзор из-за ящура ранее запретил ввоз животноводческой продукции из ЕС.


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ФОТО: РИА Новости
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