Россельхознадзор из-за ящура запретил ввоз животноводческой продукции из ЕС
Россельхознадзор объявил о запрете ввоза в Россию животноводческой продукции из Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что решение связано с угрозой распространения ящура и принято с целью недопущения заноса в страну возбудителя.
Отмечается, что запрет начнёт действовать с 20 января. Будет приостановлена сертификация всех восприимчивых к ящуру животных, а также всей подконтрольной ветеринарному надзору продукции.
Запрет также касается транзита таких товаров по территории РФ в третьи страны.
Ранее Россельхознадзор запретил ввоз в Россию семян подсолнечника и кукурузы из Чили, Турции, Венгрии и Франции, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru