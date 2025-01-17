Россельхознадзор из-за ящура запретил ввоз животноводческой продукции из ЕС

Россельхознадзор объявил о запрете ввоза в Россию животноводческой продукции из Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Страны начали вводить запрет на поставку животных из ФРГ из-за вспышки ящура

В сообщении говорится, что решение связано с угрозой распространения ящура и принято с целью недопущения заноса в страну возбудителя.

Отмечается, что запрет начнёт действовать с 20 января. Будет приостановлена сертификация всех восприимчивых к ящуру животных, а также всей подконтрольной ветеринарному надзору продукции.

Запрет также касается транзита таких товаров по территории РФ в третьи страны.

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз в Россию семян подсолнечника и кукурузы из Чили, Турции, Венгрии и Франции, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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