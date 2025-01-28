На границе у россиян конфискуют мясную и молочную продукцию из ЕС
На границе России отмечены единичные случаи конфискации молочных и мясных продуктов из Евросоюза. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
Там отметили, что туристы везут домой из-за границы конфеты, сыр, хамон и прочие продукты. В РСТ призвали заранее уточнять правила ввоза и соблюдать таможенные формальности. Туристам в этом случае штрафы не грозят, однако конфискованные товары подлежат уничтожению, а сама процедура оформления соответствующего протокола длительная.
Если же продукты, приобретенные в Европе, обнаружат во время пересадки, например, в Стамбуле, то могут предложить их просто оставить или съесть.
В РСТ посоветовали путешественникам приобретать деликатесы - сыры и колбасы - в Турции, чтобы не было маркировки места производства ЕС.
17 января Россельхознадзор запретил ввозить продукцию животноводства из ЕС из-за распространения ящура. Глава ведомства Сергей Данкверт позднее допустил, что режим запрета на ввоз продукции животноводства из стран Европейского Союзаиз-за вспышки ящура в ФРГ, может быть смягчен, но при определенных условиях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru