На границе у россиян конфискуют мясную и молочную продукцию из ЕС

На границе России отмечены единичные случаи конфискации молочных и мясных продуктов из Евросоюза. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Там отметили, что туристы везут домой из-за границы конфеты, сыр, хамон и прочие продукты. В РСТ призвали заранее уточнять правила ввоза и соблюдать таможенные формальности. Туристам в этом случае штрафы не грозят, однако конфискованные товары подлежат уничтожению, а сама процедура оформления соответствующего протокола длительная.