В Кремле отрицают риск дефицита вакцин от COVID-19

Песков добавил, что нехватка вакцин в регионах может появиться только из-за вопросов логистики и увеличения спроса. По его словам, это всего лишь «временные трудности».

По словам представителя Кремля сейчас число желающих вакцинироваться значительно выросло, передает RT.

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня заявил, что за сутки на вакцинацию записались рекордные 60 тысяч москвичей, что в 10 раз больше, чем прежде.

