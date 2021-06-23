В Кремле отрицают риск дефицита вакцин от COVID-19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что России не грозит риск дефицита вакцин от COVID-19.
Мы его (риск — НСН) не оцениваем. Мы считаем, что его не должно быть и не будет», — сказал он.
Песков добавил, что нехватка вакцин в регионах может появиться только из-за вопросов логистики и увеличения спроса. По его словам, это всего лишь «временные трудности».
По словам представителя Кремля сейчас число желающих вакцинироваться значительно выросло, передает RT.
Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня заявил, что за сутки на вакцинацию записались рекордные 60 тысяч москвичей, что в 10 раз больше, чем прежде.
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