В Красноярском крае обнаружили первый случай заражения «кракеном»
В Красноярском крае выявили первый случай инфицирования разновидностью штамма омикрон «кракеном». Как сообщает региональный Роспотребнадзор, заразившейся оказалась 33-летняя местная жительница. Заболевание у нее протекает в легкой форме.
Главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале сообщил, что выявление «кракена» в регионе не потребует введения каких-либо дополнительных противоэпидемических мер.
Первый случай заражения «кракеном» в России был зафиксирован в середине января в Пензенской области, второй — в начале февраля в Тыве.
На прошлой неделе вирусолог Александр Чепурнов сообщил, что Россия выходит на седьмую волну коронавируса, однако она не будет отличаться рекордными значениями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru